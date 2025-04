Migranti ustionati portati d urgenza al poliambulatorio dopo il soccorso di ong Aurora

Migranti ustionati sono stati portati al poliambulatorio dopo lo sbarco della notte, a Lampedusa, di un gruppo di 80 bengalesi, pakistani ed egiziani. A soccorrere, in area Sar, il barcone di 12 metri partito da Zuara, in Libia, è stata la ong Aurora. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie.

