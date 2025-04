Non pensavo Hamilton sconcertante in Bahrein

Hamilton delusi nel post gara. Il monegasco: «La McLaren ha la macchina più completa, mi sono battuto ma non è abbastanza». L'inglese: «Non mi aspettavo che andasse così male e che la mia capacità di adattarmi a questa macchina fosse così incostante».

