Mezzo milione di euro dal Mur per giovani ricercatori post dottorato del Insubria

dell'Insubria è stata selezionata per ricevere un finanziamento complessivo di 436.000 euro dal Ministero dell'Università e della ricerca, Mur, nell'ambito del bando dedicato all’assunzione di giovani ricercatori post-dottorato. L’iniziativa rientra nel Decreto numero 47 del 20. Quicomo.it - Mezzo milione di euro dal Mur per giovani ricercatori post-dottorato dell'Insubria Leggi su Quicomo.it L'Universitàè stata selezionata per ricevere un finanziamento complessivo di 436.000dal Ministero'Università ea ricerca, Mur, nell'ambito del bando dedicato all’assunzione di. L’iniziativa rientra nel Decreto numero 47 del 20.

Ne parlano su altre fonti Mezzo milione di euro dal Mur per giovani ricercatori post-dottorato dell'Insubria. Dal ministero finanziati contratti di ricerca per oltre un milione e mezzo di euro destinati alle università del Veneto. Mur finanzia Università del Veneto per un milione e mezzo, a Verona 384.800 euro. Soldi agli studenti fuori sede dell'Università di Perugia e della Stranieri: oltre mezzo milione in arrivo dal Ministero. Il Mur assegna oltre un milione e mezzo di euro all'Università di Catania. Università, dal ministero arrivano 148 mila euro all'ateneo senese per aiutare gli studenti a pagare gli affitti.

Scrive quotidianopiemontese.it: Dal MUR 1 milione di euro alle Università del Piemonte per 11 contratti di ricerca - Lo stanziamento totale, da parte del MUR, ammonta a 37,5 milioni di euro grazie ai quali è stato possibile assegnare 369 posizioni contrattuali. Sono 98, tra Università ed Enti di Ricerca ...

ilrestodelcarlino.it comunica: Truffa da mezzo milione di euro, mega finanziamento: in tre nei guai - I due ascolani, difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, e il calabrese sono accusati di aver truffato un 51enne di Tolentino promettendogli l’ottenimento di un finanziamento di 500 mila euro ...

Si apprende da msn.com: Strada provinciale 72. Mezzo milione di euro per la messa in sicurezza - Mezzo milione di euro per sistemare la Sp 72 alle Fornasette, tra Airuno e Olgiate Molgora. Il progetto di messa in sicurezza del tratto di ex Statale 36 sarà realizzato con soldi dell ...