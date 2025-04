Il Consorzio del Abbacchio Romano IGP e la sua campagna contro il mercato low cost e importazione senza garanzie

Iltempo.it - Il Consorzio dell'Abbacchio Romano IGP e la sua campagna contro il mercato low cost e l'importazione senza garanzie

Leggi su Iltempo.it

Nel mondo di oggi, in cui provenienza e qualità degli alimenti è sempre più al centro'attenzione, scegliere un prodotto certificato fa la differenza. Eppure, su 550 mila agnelli presenti in commercio durante il periodo pasquale, oltre la metà proviene dall'estero. Sono circa 300 mila i capi importati che spesso vivono in condizioni poco rispettose,di tracciabilità e di buone pratiche di allevamento. Ciò nonostante, sono gli stessi che vengono poi distribuiti a prezzi inferiori del 40% rispetto alla produzione certificata nazionale che conta 185 mila agnelli. Di questi, 35 mila provengono dalIGP, su un allevamento totale di 75.100 nettamente inferiore rispetto al periodo pre-covid dove si contavano circa 120 mila esemplari. Un calo sensibilissimo dovuto in alcuni casi all'abbandono'attività da parte dei produttori locali e, in altri, alla scelta verso un allevamento non certificato.