Sapete Jessica del Grande Fratello… A The Couple fanno il suo nome e parlano della sua vittoria

Leggi su Caffeinamagazine.it

chi doveva vincere ilFratello”. Nella prima settimana di Thei concorrenti si sono ritrovati più volte a parlare dei protagonisti dell’altro reality show di Canale 5, terminato il 31 marzo. Del resto, la casa è la stesso e i ricordi sono ancora freschi. Alcuni dei nuovi inquilini, tra cui Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, hanno addirittura espresso il desiderio di vedere Helena Prestes entrare nel gioco.Ieri sera, durante un momento di relax in giardino, i concorrenti hanno fatto alcune considerazioni personali sulla finale del GF. Il discorso è partito da una riflessione sul rapporto tra popolarità online e possibilità diin questo tipo di programmi. Antonino Spinalbese, che ha partecipato alFratello Vip nel 2020, ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista: “In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue.