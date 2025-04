Panorama.it - Blue Origin, il lancio del razzo con Katy Perry e la moglie di Bezos diventa uno show

Leggi su Panorama.it

Nel 2011cantava di alieni e attrazioni galattiche nel brano E.T., una hit che sembrava uscita da un film sci-fi. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quella fantasia prende forma in modo sorprendentemente reale:non è più solo protagonista di un videoclip spaziale, ma di un vero volo oltre l’atmosfera terrestre.Alle 9:30 del mattino in Texas (le 15:30 in Italia), sei donne saliranno a bordo delNew Shepard per compiere un viaggio storico firmato, l’azienda spaziale fondata da Jeff.È un volo breve – appena 11 minuti – ma con un carico simbolico enorme. Per la prima volta nella storia, un equipaggio interamente femminile e civile solcherà il cielo verso la linea di Kármán, il confine ufficiale dello spazio, a 100 chilometri di altitudine. Una missione che richiama inevitabilmente la figura di Valentina Tereshkova, prima donna a volare nello spazio nel 1963, ma con un twist tutto contemporaneo: queste donne non sono astronaute professioniste.