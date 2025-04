Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la probabile anti Bayern Monaco, allarma diffidati per Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importin casa nerazzurra: tutte le notizie più importdel giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi LUNEDI’ 14 APRILEdi SABATO 12 APRILEdi VENERDI’ 11 APRILEdi GIOVEDI’ 10 APRILEdi MERCOLEDI’ 9 APRILEdi MARTEDI’ 8 APRILEdi LUNEDI’ 7 APRILEdi DOMENICA 6 APRILEdi VENERDI’ 4 APRILEdi LUNEDI’ 14 APRILEInfortunio Dumfries, tempi di recupero rigidissimi: «Fosse per lui sarebbe in campo già dopodomani ma ad Appiano ci si accontenterebbe di.