Lettera43.it - Ricky Gervais a Milano il 24 luglio: info e biglietti

sbarca per la prima volta in Italia. La star della stand-up comedy ha infatti annunciato che si esibirà all’Unipol Forum di Assago il 242025 per un’unica, imperdibile data del suo show Mortality. Un appuntamento a cinque stelle con uno dei talenti più geniali dello spettacolo che, grazie alla sua ironia e alla satira taglienti, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. «Moriremo tutti, tanto vale riderci su», ha spiegato il comico britannico in un’intervista sul tema dello show. «Mortality esamina le assurdità della vita. E della morte». Isaranno disponibili in presale dalle ore 10 di mercoledì 16 aprile per gli iscritti a My Live Nation e Comcerto Family, mentre per la vendita libera bisognerà attenderà 24 ore, quando i tagliandi si potranno acquistare su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.