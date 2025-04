Lanazione.it - Sansepolcro, parte il nuovo servizio porta a porta nel centro storico e nell’ anello limitrofo

Arezzo, 14 aprile 2025 –prosegue nel suo percorso di riorganizzazione dei servizi ambientali con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano. Dopo l’installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta stradale, le attività si concentrano sul sistema del. A partire da martedì 10 giugno, infatti, sarà attivato ildi raccolta domiciliare per i cittadini residenti nel. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana, punta a rendere ilpiù efficiente e vicino alle esigenze della comunità, aumentando la percentuale di recupero delle varie frazioni di rifiuto e riducendo l’impatto visivo dei contenitori in strada. Tutti i cittadini interessati da questa prima fase di riorganizzazione delriceveranno nei prossimi giorni a casa una lettera, nella quale saranno descritte le nuove modalità di raccolta e presentati i prossimi appuntamenti.