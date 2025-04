Truffe agli anziani la rete del Comune di Livorno contro i raggiri associazioni e forze del ordine in campo per la prevenzione

Comune di Livorno, grazie a un finanziamento del ministero dell'Interno, attuerà campagne di prevenzione per il contrasto alle Truffe a danno degli anziani. L'amministrazione e la prefettura hanno stipulato a febbraio scorso un protocollo d'intesa, le cui finalità vertono al potenziamento e. Livornotoday.it - Truffe agli anziani, la rete del Comune di Livorno contro i raggiri: associazioni e forze dell'ordine in campo per la prevenzione Leggi su Livornotoday.it Ildi, grazie a un finanziamento del ministero'Interno, attuerà campagne diper il contrasto allea danno degli. L'amministrazione e la prefettura hanno stipulato a febbraio scorso un protocollo d'intesa, le cui finalità vertono al potenziamento e.

Ne parlano su altre fonti Truffe agli anziani, la rete del Comune di Livorno contro i raggiri. Truffe agli anziani: smantellata una rete criminale che ha rubato milioni di euro in tutta Italia. Truffe agli anziani, smantellata rete criminale a Genova: 22 arresti. Truffe agli anziani. Polizia sgomina rete criminale. Truffe agli anziani, smantellata rete in tutta Italia: 22 arresti. Sgominata una rete criminale responsabile di 103 truffe agli anziani in tutta Italia: 22 arresti.

Segnala panorama.it: Truffe agli anziani, smantellata l’ennesima rete criminale - La Polizia ha arrestato oltre cento persone in tutta Italia. Ecco come agivano Smantellata rete criminale dedita alle truffe agli anziani ...

msn.com riferisce: Sgominata rete criminale responsabile di 103 truffe agli anziani in tutta Italia: 22 arresti - Si tratta dell'esito di mesi di intense indagini, condotte dalla squadra mobile di Genova e coordinate dalla procura della Repubblica. Circa 300 gli agenti impegnati nell'operazione ...

Come scrive informazione.it: Truffe agli anziani, smantellata rete in tutta Italia: 22 arresti - Vasta operazione della polizia di Stato contro una rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Dopo mesi di intense indagini, condotte dall ...