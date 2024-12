Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 1-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: la Lube prova ad allungare nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-26 Si ferma in rete il servizio di Rychlicki.26-25 Michieletto ha la meglio sul muro a 3 die si riscatta parzialmente dopo il punto precedente.25-25 MONSTER BLOCKK!! Boninfante chiude la parallela ad Alessandro Michieletto e tiene in vita.25-24 Michieletto passa altissimo sulle mani del muro e regala un nuovo set point all’Itas.24-24 Primo tempo di Chinenyeze. Il pallone sbatte sulle mani di Flavio ma termina fuori.24-23 Lavia non pesta la linea dei 3 metri. Set point.Challenge richiesto da.24-23 Pipe vincente di Daniele Lavia.per la prima volta è avanti in questo set dopo l’1-0 di inizio parziale.23-23 Termina lungo il servizio di Lagumdzija.TIME OUT ITAS TRENTINO22-23 Lagumdzija attacca sulle mani alte del muro e riporta avantiTIME OUT CUCINE22-22 Bottolo vanifica una super difesa ad una mano di Bottolo alzando il bagher troppo vicino a rete.