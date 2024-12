Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt in testa, 3 azzurri qualificati. Alle 13.00 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK D19.00LA CRONACA DELLA PRIMA10.58 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento13.00 per la. Un saluto sportivo.10.57 Gli italiani: 15° De Aliprandini a 1.61, 26° Zingerle a 2.63, 27° Borsotti a 2.78. NonDella Vite (36° a 3.96) e Talacci (41° a 4.14). Caduto Vinatzer, che era sui tempi di De Aliprandini all’ultimo intermedio. Il brasiliano Pinheiro Braathen è 21° a 2.35.10.55 La classifica della prima:Marco(Svizzera) 1’04?80Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.15Loic Meillard (Svizzera) +0.32Stefan Brennsteiner (Austria) +0.56Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.57Thomas Tumler (Svizzera) +0.74Filip Zubcic (Croazia) +1.