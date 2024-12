Libri, Red Canzian presenta "CentoParole" alla rassegna di Nicola Ruocco

Leggi su Ildenaro.it

Quello di ieri era sicuramente uno degli ospiti più attesi della settima edizione de “Gli Incontri di Valore”. L’ormai celebre salotto curato in Pompei dal manager, ed ospitato nella fine location di Habita79, in un pubblico affezionato, ha accolto il celebre bassista dei Pooh, Redcol suo nuovo libro “”, edito Sperling & Kupfer.La serata è stata molto sentita, a tratti suggestiva ed emozionante, con un pubblico caloroso ed appassionato di oltre 200 persone, grazie ai tanti contenuti valoriali emersi e posti in evidenza dal patroned il prestigioso ospite.Il libro “” è particolarmente apprezzato non solo dai fan dell’autore, ma da tantissimi lettori sia giovani che meno giovani, ed è oggi uno dei più letti di fine 2024. Redha scelto cento parole, quelle che sente più sue, dando a ognuna un’interpretazione del tutto personale e raccontando quali ricordi rievocano, quanto hanno influito sulla sua crescita, sul suo modo di essere e di intendere la vita stessa.