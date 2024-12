Amica.it - Le macro tendenze capelli 2025: colore, tagli e cura

Anno nuovo, nuove. Quali sono le? A grandi linee possiamo già tracciare le vie estetiche e cosmetiche sul mondo dei. Quella magica parola che smuove milioni di ricerche sui motori di ricerca. Che cambia l’aspetto, in un attimo. E che fa smuovere quasi 11 miliardi di euro in Italia (secondo dati Ansa).Quali sono i colori che domineranno il? Quali i? Come ci prenderemodella chioma, anche a casa? Scopriamolo con l’aiuto di due professionisti del settore, reduci dal Wella Show con lein primo piano. E un’anticipazione: il nuovo anno dirà addio alle scalature e ai perimetri dio troppi evidenti che hanno dominato il 2024 e le ultime stagioni.