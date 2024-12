Ilfoglio.it - Le guerre, le minacce di dazi e una Bce poco coraggiosa. L’allarme di Confartigianato

Dalla Bce ci aspettavamo un taglio più consistente dei tassi di interesse, un segnale più convinto e concreto verso una politica monetaria espansiva. La riduzione del costo del denaro è determinante per consentire alle nostre imprese di investire nelle transizioni green e digitale e affrontare le sfide di una congiuntura economica segnata da profonde incertezze. La combinazione dei conflitti in Europa e in medio oriente, la stretta creditizia e le incognite degli scenari mondiali stanno mettendo a dura prova il sistema produttivo italiano. In questi ultimi anni le piccole imprese hanno dimostrato una resilienza notevole, continuando a crescere in produttività, occupazione, innovazione ed export. Ma la situazione rimane critica. I dati dell’Ufficio studi diparlano chiaro.