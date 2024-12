Lanazione.it - Infermieri 2024: alto gradimento per l'assistenza sanitaria nell'Asl Toscana sud est

Il lavoro deglinelè stato percepito dagli assistiti in maniera molto positiva. Numeri incoraggianti e soprattutto che valorizzano i circa 5400 professionisti dell’Aslsud est, quelli evidenziati dai questionari Prems e dallo studio nazionale Aidomus e poi presentati a Grosseto. L’evento, organizzato dal Dipartimento delle professionistiche e ostetriche dell’Aslsud est, ha messo in luce l’livello didegli assistiti. Quasi il 70% delle persone degenti negli ospedali dell’Aslsud est ha valutato l’ricevuta in reparto come "ottima", l’domiciliare da parte dell’infermiere di famiglia ha ricevuto il 96% die ha raggiunto la percentuale media dell’11,6% delle persone ultra65enni assistite a domicilio.