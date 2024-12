Ilrestodelcarlino.it - Incendio Limena, distrutta l’azienda agricola della serie Dmax. Animali morti, una donna intossicata

Padova, 14 dicembre 2024 – È andata a fuoco una stalla delGomiero, la famiglia di agricoltori padovani diventati famosi per latv ‘Quella pazza fattoria’. L’è divampato in fretta e i danni sarebbero pesantissimi. Devastata la struttura, almeno 16sono rimasti uccisi dal rogo. Unaè rimastamentre cercava di salvare le mucche. “Si è sviluppato un importantenella zona nord di. Precauzionalmente si chiede di non aprire le finestre nelle vicinanze. Stanno intervenendo sul posto i vigili del fuoco”, è l’appello diramato vai social dal Comune di, nel Padovano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo il rogo. Oltre ai pompieri, sono giunti anche i carabinieri, il 118 e la protezione civile.