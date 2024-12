Nerdpool.it - Il ritorno dei morti viventi – Il first look al remake mostra gli zombie di Natale

Leggi su Nerdpool.it

L’iconico franchise diIldeista per tornare nelle sale con un tocco natalizio: Living Dead Media ha infatti rilasciato un primo filmato del sequel a tema natalizio che uscirà nel 2025. Guardate il trailer nello spazio qui sotto.Il teaseril tipicoTarman del franchise che trascina un albero diin un cimitero innevato durante una bufera di neve. Il regista Steve Wolsh (Muck, Kill Her Goats) ha parlato con The Hollywood Reporter dell’impegno della produzione a privilegiare gli effetti pratici rispetto alla CGI.“Utilizzando le nostre lenti anamorfiche widescreen, abbiamo catturato gli effetti pratici della neve che turbina contro il cielo notturno e che conferisce un aspetto e una consistenza incredibili; lascerà la gente a bocca aperta vedendo un intero film realizzato in questo modo”, ha spiegato Wolsh a proposito del filmato, che è stato girato senza green screen o effetti digitali.