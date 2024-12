Lanazione.it - Empoli ricorda Gaetano Comunale: una pietra di inciampo per non dimenticare

Arrivò al campo di concentramento di Mauthausen l’11 marzo 1944. Numero di matricola 57074. Lì morì nell’aprile del 45 a 44 anni lasciando la moglie di 33 anni e tre figli di 4, 13 e 14 anni. Solo il 12 dicembre 1949, 75 anni fa esatti, alla famiglia giungeva la comunicazione ufficiale della morte del loro caro. Non c’è da chiedersi chi fosselo sa bene e lo celebra ogni anno. Lo ha fatto nel 2022 dedicando a quest’uomo – originario del casertano ma residente in città dove lavorava alla ex Taddei come maestro vetraio – unadi. Una placca per non, indelebile all’altezza del civico 110 di via Chiarugi, dove nel 1944 abitava con la madre e i fratelli anche Carmela, la figlia più piccola. Non ha perso occasione parlando ai giovani delle scuole, Carmela, per ripercorrere quell’8 marzo di 80 anni fa.