Edoardo Bove lascia l’ospedale

2024-12-13 Calciatore italiano sopra giocatore della Fiorentina, andato in arresto cardiaco lo scorso 1 dicembre nel bel mezzo della partita contro l'Inter, è stato dimesso venerdì e potrà tornare a casa. Il 22enne centrocampista ha to Careggi Di Firenze (nord) e dovrebbe visitare i suoi colleghi nelle prossime ore, secondo quanto riportato dai media come 'La Gazzetta dello Sport'. Lunedì scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico per impiantare un defibrillatore sottocutaneo rimovibile. sopra giocatore del Fiorentina prestato dal Roma è crollato privo di sensi durante la partita contro Inter entrando in arresto cardiorespiratorio. L'opzione con cui puoi giocare di nuovo Italia Implica la possibilità di poter vivere una vita normale senza la necessità di un defibrillatore.