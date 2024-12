Ilfattoquotidiano.it - Dalle piscine con vista mozzafiato dei resort alle pozze termali completamente gratuite: la guida per il perfetto bagno caldo quando fuori fa freddo

Come resistere a unfa? E ancor più irresistibile è stare immersi in acqua calda fumante in vasche all’aperto, magari anche davanticime innevate. Già, ma quanto mi costa? Visto che a volte anche una semplice pozza fumante a costo zero può operare la magia, vi proponiamo una selezione di vasche open air, di lusso e per tutte le tasche.Da sempre, gli esseri umani sono attratti irresistibilmenteacque calde. Lo racconta per esempio la grande vasca romana, con acqua sulfurea a 49°, che occupa il cuore del borgo senese diVignoni. Qui si immersero tra gli altri Lorenzo il Magnifico, Santa Caterina da Siena e papa Pio II, e nelle sere d’inverno la piazza si ammanta di una magica nebbiolina. Questa vasca oggi si può solo ammirare, ma altreall’aperto si offrono al bagnante desideroso di relax ad almeno 30°.