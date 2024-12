Ilrestodelcarlino.it - Caos sul bus, giovani si spintonano a bordo: stop al mezzo per 30 minuti

Forlì, 14 dicembre 2024 – All’improvviso, all'incirca alle 18 di un sabato pre-natalizio, il bus della linea 11 si blocca: resta fermo per almeno 30lungo via Europa, nel cuore del quartiere Coriano. Nel frattempo arrivano due volanti dalla Questura di corso Garibaldi. Loimprevisto è dipeso da un gruppo dipasseggeri, tutti attorno ai 18 anni (qualcuno ancora minorenne), sia italiani che stranieri. Adeldi trasporto si sono spintonati: uno di loro ha urtato di peso una paratia interna, piegandola e facendo scattare lo. All’arrivo della polizia, alcuni del gruppo sono scappati, dileguandosi nelle viuzze interno, approfittando del buio. Agli agenti che ricostruiscono l’accaduto, i ragazzi hanno detto che stavano giocando, non è stata una colluttazione tra loro.