Metropolitanmagazine.it - Camera Moda soddisfatta per la proroga della cassa integrazione per le aziende del settore

Il DL 160/24lasino al 31 gennaio 2025 per tutte ledelcon meno di 15 dipendenti. È la battaglia vinta con successo diItalia, che ha ottenuto l’inserimento nella Legge di Bilancio emendamenti a favore del compartoche, come ben sappiamo, sta affrontando un calo e una conseguente crisi: per questo l’emendamento è fondamentale per la ripresa del comparto. Soddisfazione per la CNMI: approvata lapercon meno di 15 dipendentiA raccontare il successo di questa manovra è Carlo Capasa, il Presidente diItalia, di recente insediamento. Che si è poi subito speso per la causa, dicendosi molto soddisfatto di questo primo passo. “Il provvedimento approvato dalladei Deputati rappresenta un primo segnale concreto verso ledel compartoche stanno vivendo una fase complessa dovuta a diversi fattori”.