Unlimitednews.it - Ail incontra il Papa per i 55 anni a sostegno dei pazienti ematologici

Leggi su Unlimitednews.it

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) –Francesco ha ricevuto in Udienza privata una nutrita rappresentanza della comunità di AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma che, in occasione dei 55dalla sua fondazione, è giunta da ogni parte di Italia.Sono stati oltre 3.000 i volontari delle 83 sezioni territoriali AIL che, guidati dal Presidente Nazionale Giuseppe Toro, insieme a, familiari, medici, operatori sanitari, psicologi, ricercatori, sostenitori hanno affollato, festanti ed emozionati, l’Aula Paolo VI perre il Santo Padre.L’attesa del Santo Padre è stata allietata dai canti religiosi eseguiti dal Gruppo Corale Musica Insieme, diretto dal Maestro Fabio Marino e accompagnato dall’organista GiovCampello. Migliaia di piccole luci si sono accese nell’Aula Paolo VI nel momento in cuiFrancesco ha fatto il suo ingresso.