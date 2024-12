Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, la strada per la salvezza passa dal match con Monza

Oggi torna in campo laBattery alle ore 20 (diretta RauPlay) per la prima gara di ritorno, appuntamento acontro la formazione lombarda di coach Eccheli che in classifica precede i grottesi di cinque lunghezze. Potremmo definirlo uno scontro diretto anche se le ambizioni disono ben diverse. "lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario – spiega coach Massimiliano Ortenzi – Quest’anno, complici anche tanti problemi di natura fisica, non sono riusciti mai a prendere il ritmo giusto, pur disponendo di giocatori che possono fare differenza. Dobbiamo affrontarli con l’idea che se sono là sotto con noi è perché qualcosa sbagliano anche loro pur essendo una squadra forte, dobbiamo avere un grandissimo approccio alla partita e mettere grande intensità se vogliamo fare risultato.