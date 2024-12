Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna trionfa su Baskonia: Clyburn decisivo nel debutto di Ivanovic

vince con un punteggio di 82-81 contro, grazie a un freddissimo Will, neldi Duskosulla panchina della Segafredo. Il nuovo allenatore ha dato un volto nuovo alla squadra in meno di una settimana. Nonostante l'assenza di Marco Belinelli per problemi muscolari,ha dato fiducia a giocatori come Rayjon Tucker, rinvigorendo la motivazione del gruppo. La partita è stata combattuta, con la V nera che ha iniziato l'ultimo periodo sul -1, dopo aver toccato il -4. La tripla di Rogkavopoulos a 5 minuti dalla fine ha portato il punteggio sul 70-64, ma laha risposto con un 6-0. Nel finale,ha segnato una tripla decisiva, subendo anche fallo, chiudendo il gioco da quattro punti. Il tiro della disperazione di Baldwin non ha avuto successo, scatenando la festa per la