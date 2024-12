Bergamonews.it - Vìola il diritto di dimora, arrestato 28enne a Torre Boldone

. In manette per la violazione del divieto di. Amartedì 10 dicembre i carabinieri di Grumello del Monte hanno rintracciato ed, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, unoriginario della Tunisia, in Italia senza fissa, per aver violato il divieto di abitare a Bergamo e in provincia.L’uomo era già stato indagato in seguito a un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti condotta dall’Arma e coordinata dalla Procura di Bergamo. Nonostante il provvedimento cautelare, le forze dell’ordine hanno documentato ripetute infrazioni della misura restrittiva.In seguito alle segnalazioni, il Giudice per le Indagini Preliminare di Bergamo ha disposto l’arresto del giovane ed il trasferimento nel carcere di via Gleno.