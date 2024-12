Lanazione.it - Vertice sui furti agli orafi. Una volante 24 ore su 24 e in arrivo 20 agenti in più

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Unadedicata al settore orafo in azione 24 ore su 24, oltre ventiin più a livello provinciale da inizio 2025 e il rafforzamento delle attività di indagine con pattuglie in borghese e una rinnovata collaborazione tra tutti gli attori in campo. È questo, in estrema sintesi, il risultato dell’incontro che si è svolto ieri mattina in prefettura tra le forze dell’ordine e gli imprenditori del distretto che conta oltre 1100 aziende. Il prefetto Clemente Di Nuzzo, ha incontrato i giornalisti prima del faccia a faccia con gli. Le parole chiave sono dialogo, fiducia, rispetto e reciproca collaborazione: “Non ci nascondiamo dietro la carenza di risorse e di personale: siamo abituati a ragionare con quello che abbiamo a disposizione e con i numerosi obiettivi che dobbiamo tutelare a livello provinciale – ha spiegato Di Nuzzo – sappiamo bene che il settore orafo è assolutamente prioritario in questa realtà e sappiamo anche che il numero delle aziende e delle zone dove sono dislocate, una cinquantina in 24 Comuni, rendono necessaria una stretta collaborazione con la vigilanza privata e le rappresentanze di categoria”.