Ilrestodelcarlino.it - Una bella festa per sostenere: "La prima coccola"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Natale per tutti", unaper donare a La, aiutando i bambini del Reparto di Terapia Intensiva di Neonatologia dell’Ospedale di Rimini Con l’idea di un dono significativo nel periodo natalizio, arriva unaimperdibile. Due amici conosciutisi recentemente, Diego Olivieri e Paolo Romagnoli, hanno deciso di organizzare unaper condividere con tanti amici il desiderio di fare del bene. Martedì 17 dicembre alle ore 20:30 si accenderà dunque “Natale per tutti”, alla Taverna dei Re di Misano Adriatico. "Sono felice di questa iniziativa portata avanti con l’amico Paolo - dice Olivieri - perché con il ricavato sosterremo Lae il suo importante operato per il Reparto di Terapia Intensiva di Neonatologia dell’Ospedale di Rimini". Per partecipare, è importante prenotare: il programma prevede la cena, cantare ballare assieme la musica anni ‘70/’80/’90 con i DJ Luca e Paolo e gli animatori Elvis e Romy.