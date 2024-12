Iodonna.it - Un inizio 2025 nel segno del benessere e del self-care? Basta prenotare per Capodanno in un meraviglioso hotel benessere con spa: ecco dove

Leggi su Iodonna.it

Se l’idea di passare ore ai fornelli o tra la folla ad un grande party vi stressa, c’è un’alternativa: unall’insegna del, ospite di uncon spa. Che sia un rifugio wellness tra i monti innevati, uncon spa in città, al lago, in campagna o in qualche isola paradisiaca, la certezza è sempre una: queste oasi di pace offrono tutto ciò che serve per lasciarsi alle spalle le fatiche dell’anno appena concluso e fare il pieno di bellezza, tra percorsi relax, cibo healthy, allenamento guidato e ritmi felicemente lenti e consapevoli.passare una tutto. Un tuffo alla Dior Spa Cheval Blanc Paris Xin Spa, gli indirizzi1.