Uisp Prato | Bellini Giacomo Bacchereto domina il Real Chiesanuova e guida la classifica

La raffica nel campionato di calcio a 11 targato. Il big match trasi risolve con un 3-0 a favore degli ospiti, che rimangono in testa alla. Per ila segno, Miranda e Liao. L’altra contendente al titolo, il S. Ippolito, vince 2-1 sul campo di Santa Lucia contro lo SportingCity: per i padroni di casa va a segno Benvenuti, mentre per gli ospiti vanno a bersaglio Lorenzo e Tommaso Donnini. Dalla vetta, alla coda della: la Polisportiva Il Sogno, ultima in graduatoria, perde ancora, stavolta contro l’Avis VeragEst, per 1-0. In gol Baroncelli in apertura di secondo tempo. Tre marcature in trasferta anche per l’Fc Tavola 1924, che vince 3-0 contro ilAsd. Per il Tavola gol di Pierozzi, Innocenti e Balli.