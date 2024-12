Thesocialpost.it - Ucraina, pioggia di missili russi: “Mai visto niente di simile”, usati anche gli ipersonici

Leggi su Thesocialpost.it

Nelle ultime ore, il conflitto traa eha raggiunto un nuovo picco di intensità. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le forze russe hanno lanciato 93e 200 droni, colpendo principalmente siti energetici. “È la più grande offensiva sui nostri siti energetici dall’inizio della guerra“, ha dichiarato Zelensky, che ha sottolineato il grave impatto sul sistema energetico nazionale. L’attacco includeval’utilizzo di quattroKinzhal, come confermato dall’Aeronautica militare.La risposta russa aiAtacms di KievIl ministero della Difesa russo ha dichiarato che questo massiccio attacco è una risposta al recente raid ucraino sull’aeroporto militare di Taganrog, realizzato conamericani Atacms. “Abbiamo colpito infrastrutture fondamentali per il carburante e l’energia in