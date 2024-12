Liberoquotidiano.it - Terza exit internazionale per Zest: Fitprime acquisita dall'Unicorno Wellhub

S.p.A., società quotata sull'Euronext Milan di Borsa Italiana e leader di mercato in Italia negli investimenti pre-seed e seed venture capital, nell'accelerazione di startup e nei programmi di Open Innovation e Corporate Venturing, comunica l'a startup, piattaforma B2B di corporate welfare, punto di riferimento del mercato italiano con oltre 200 clienti corporate e PMI e più di 400.000 dipendenti serviti.è statada, la piattaforma di corporate wellness leader a livello globale,del proprio settore con una valutazione di 2,4 miliardi di dollari. Laha generato un controvalore di 4 milioni di euro, di cui il 50% in cash e il 50% in azioni dell'. Fondata nel 2016,è stata lanciata dagrazie al programma di accelerazione LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l'Università Luiss.