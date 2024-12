.com - Terza Categoria / Le ultime sfide del 2024: il programma dell’11° giornata del girone C

Leggi su .com

Il Largo Europa riparte dal Polverigi, l’Urbanitas Apiro ospite a Fabriano, Altetico 2008-Real Sassoferrato e Maiolati Pianello-Poggio San Marcelloplayoff, inseguono Valle Del Giano e Junior Osimana contro Serra Volante e Spes, mentre l’Albacina è ospite della Cameratese: tutto ildell’undicesimadellaCVALLESINA, 13 Dicembre- Ultimo giro delper la, con ilC che si appresta a disputare l’undicesimadel suo campionato. Tutte le squadre sono chiamate a dare del loro meglio nell’ultima partita dell’anno per poter passare felicemente-sportivamente parlando-il Natale e l’arrivo del 2025, con la dodicesimainvenerdì 3 e sabato 4 gennaio.Un weekend calcistico che può segnare un punto di svolta per questo campionato, equilibrato come non mai grazie ad una classifica ben compatta e una zona playoff apertissima, con otto squadre nel raggio di quattro punti che seguono a breve distanza la coppia che guida a pari punti il tabellone, Largo Europa ed Urbanitas Apiro, entrambe a quota 18.