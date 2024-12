Quotidiano.net - Scontri a Torino, studenti lanciano pietre contro la polizia, due agenti feriti

, 13 dicembre 2024 –laal corteo pro Palestina organizzato dagli. C’è stato anche questo alla fine della giornata di mobilitazione decisa nel giorno dello sciopero generale, davanti alla sede del Politecnico. Non sono mancati lanci di uova all’indirizzo della sede degli industriali. Sono stati questi i momenti di tensione vissuti durante il corteo organizzato stamattina in centro, con partenza da piazza XVIII dicembre, organizzato dai collettivi pro Palestina e da una parte dei centri sociali. Glihanno provato a penetrare nei locali dell’Ateneo ma sono stati bloccati daglidiin assetto anti sommossa, da qui sono partiti i lanci di. Poi una frangia del corteo ha provato ad entrare anche nei locali di Thales Alenia e nei laboratori di ricerca dell’azienda, ma anche in questo caso il cordone diha impedito l’azione di sfondamento.