Santa Lucia | a Reggio Emilia è anche integrazione

, 13 dicembre 2024 - E’ il giorno die sono stati tanti i bambini che la scorsa notte hanno atteso con grande trepidazione l’arrivo dei doni e dei dolci, insieme a genitori, nonni, fratellini e sorelle.: le foto delle feste in provincia diPresepi inRomagna: dove sono i più belli E non sono mancati gli appuntamenti di piazza, delle attese collettive, con parenti e amici, per ricevere i regali dallacelebrata il 13 dicembre. A Pieve di Guastalla, nella Bassa, l’atteso arrivo diè avvenuto la sera prima, poco dopo il tramonto, insieme a due asinelli carichi di dolci e caramelle, attesa da diverse decine di bambini, mentre ai genitori venivano offerti cioccolata calda o vin bruè dai commercianti della frazione. E poco dopo, all’ora di cena, la tradizionale tappa in piazza a Villarotta di Luzzara, doveè arrivata sempre accompagnata dai due asinelli e con un carico di doni per i bambini.