Ramy Elgaml ecco il video della fuga in moto | così il 19enne perde il casco nella corsa per seminare i Carabinieri

Leggi su Open.online

Oltre 8 chilometri diper sfuggire ai. S’è dipanata per mezza Milano lasui cui si trovava, ilmorto al termine di quella, la notte tra il 23 e il 24 novembre, dopo lo schianto in via Ripamonti. Stasera per la prima volta in tv sono state diffuse le immagini di quell’inseguimento. Provengono da una delle gazzelle deiche ha tentato di fermare Elgmal e il suo amico, il 22enne Fares Bouzidi. A mostrarle questa sera in diretta è stata la trasmissione di Rete 4 Diritto e Rovescio.gimcana da Corso Como sino alle porte del Corvetto, passando Brera e Porta Romana, laguidata da due giovani egiziani le prova tutte perche li tallonano. Passa a più riprese col rosso, imbocca una via contromano, sguscia via tra due auto.