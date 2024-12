Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso ortopedico Imola: sospeso per carenza infermieri fino al 17 dicembre

al 17l’accesso diretto alperdi personalestico. Questo è quanto riportava un cartello all’ospedale Santa Maria della Scaletta, ora rimosso. "Capita anche questo all’Ausl di– commenta Giuseppe Rago, coordinatore locale Uil Fpl –. Come in un supermercato, si arriva e si trova un disservizio al bancomat, pardon al, e si chiede scusa all’utenza. Ma come – prosegue il sindacalista –, all’improvviso l’Ausl è costretta ad ammettere che mancano? E noi che lo denunciamo da anni?". Rago ha informato il sindaco Marco Panieri, il direttore sanitario dell’Ausl, Andrea Neri, e il coordinatorestico. "È partito l’ordine di rimozione immediata del cartello – ricostruisce Rago –. Purtroppo lo avevamo già fotografato.