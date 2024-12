Lanazione.it - Più telecamere e controlli. Stop al degrado urbano. Sos di ‘Noi per Pontedera’

Leggi su Lanazione.it

Pontedera (Pisa), 13 dicembre 2024 – Una trentina tra commercianti e semplici cittadini si sono presentati in Comune, ieri pomeriggio, per chiedere provvedimenti capaci di garantire più sicurezza a Pontedera. Accolti nella sala consiliare dal sindaco Matteo Franconi e dall’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, hanno presentato i punti principali del neonato movimento civicoper, che ha lanciato una petizione spontanea capace di raccogliere più di 450 firme in un mese. “Vogliamo che l’amministrazione prenda in esame le istanze che portiamo avanti e che riguardano problemi urgenti da risolvere – dicono Antonella Ferretti e gli altri rappresentanti del movimento –. In questo momento i problemi più urgenti da risolvere riguardano la sicurezza, la sporcizia ed il