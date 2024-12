Quifinanza.it - Multe e incentivi dall’Ue per il settore auto dal 2025: il piano della Commissione

Da una parte leper le casemobilistiche che non rispettano i limiti di emissioni, pronte a scattare dal. Dall’altra undiper spingere all’acquisto dielettriche. Il vicepresidente esecutivoeuropea con delega alla Prosperità e alla Strategia industriale, Stéphane Séjourné, ha fornito alcuni elementiricetta per affrontare la crisi dell’motive, dando segnali di apertura su un allentamento delle sanzioni che potrebbero costare altra i 12 e 15 miliardi.Lo shock alla domandaSéjourné ha incontrato a Milano il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e gli esponenti di Confindustria, con cui si sarebbe mostrato disposto a rivedere il modello di calcolo delle emissioni di CO2, che dalporterebbe asalate per le imprese dell’motive.