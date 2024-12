Mosca attacca strutture ucraine energia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.05 Le infraenergetichesono sotto "massiccio attacco" russo: così il ministero ucraino dell'. "Il nemico continua a terrorizzare. Ancora una volta, il settore energetico è l'obiettivo", si legge in una nota. Alcune centrali termiche "gravemente danneggiate",dice il gestore energetico Il bombardamento in Ucraina è la "risposta all'uso di armi americane a lungo raggio",evidente riferimento ai missili Atacms che secondole forzehanno lanciato recentemente in territorio russo, scrive la Tass.