Moda, valzer di stilisti: Trotter da Bottega Veneta e Blazy da Chanel

La crisi spinge a grandi cambiamenti nellae le principali maison del lusso internazionale danno le ali a importanti nomine alle varie direzioni creative. Un turbine di nomi, un ciclone di indiscrezioni, una guerra di rivalità e pronostici, tutto pur di restare il più possibile a galla se non più ai primi posti nell’interesse di una clientela sempre più disincantata e davvero desiderosa di una svolta. Così ieri due notizie hanno fatto il pieno di invidie e soddisfazioni: da una parte la nomina della brava Louisealla guida creativa di(dopo belle esperienze in Lacoste e fino al prossimo gennaio in Carven) per volere diretto di Francois Henri Pinault, “imperatore” del Gruppo Kering al quale il brand appartiene, e quasi contemporaneamente l’uscita proprio dadi Matthieuche è andato nientedimeno che dacome direttore creativo di tutte le linee e forse finalmente anche per sviluppare una tanto attesa linea maschile (ci aveva provato con scarsi risultati tante volte anche Karl Lagereld.