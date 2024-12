Chiccheinformatiche.com - Mamma (o papà), ho perso il telefono. Questo è un nuovo numero, lo puoi salvare e scrivermi su Whatsapp – TRUFFA

Negli ultimi tempi, una nuovasi sta diffondendo rapidamente attraverso messaggi su. Si tratta della cosiddettadel “(o), hoil”, un raggiro che sfrutta l’emotività e il senso di urgenza per ingannare i destinatari. Questa frode punta a ottenere datinali o somme di denaro dane ignare, spesso facendo leva sull’amore e sulla fiducia dei genitori.Ladel “, hoil”: come riconoscerla e difendersiLasi presenta sotto forma di un messaggio ricevuto da unsconosciuto. Il testo tipico recita: “, hoilè un, losu”. Dopo aver instaurato un dialogo, itori cercano di rendere la conversazione più credibile, talvolta utilizzando dettagli raccolti in precedenza dalle vittime tramite social network o altre fonti.