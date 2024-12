Ilgiorno.it - Lodi, lavoratrice in disgrazia per colpa di pandemia e crisi libica: stralciati 180mila euro di debito

– Un peso enorme, una quattro zeri che l’aveva schiacciata e messa in un angolo: una donna residente in provincia diè però riuscita a rimanere a galla grazie a Legge3.it, l’organizzazione fondata da Gianmario Bertollo e Maria Sole Pavan che dà una mano a privati ed imprenditori ad uscire dalla spirale dei conti in rosso. La donna, 42 anni, residente in un piccolo comune delgiano, ha bussato alle porte dell’associazione dopo una serie snodi sfortunati nella sua vita lavorativa: dapprima ha perso il lavoro nel settore petrolifero svanito nel nulla a causa della guerra in Libia nel 2011 con la caduta di Gheddafi e successivamente ha dovuto giocoforza chiudere il bar durante ladel 2020-2021. Nel corso degli anni, rischiava di rimanere sotterrata da una montagna di debiti, oltre 250mila