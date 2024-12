Inter-news.it - Lazio-Inter, corsi e ricorsi storici: due strane coincidenze con un anno fa!

Dando uno sguardo al passato di, prima dell’incrocio di lunedì sera, vengono fuori una serie diparticolari. Ecco di cosa si tratta.UNO SGUARDO INDIETRO – Dopo quella di Leverkusen, per la sfida di Champions League della sesta giornata della prima fase, la squadra di Simone Inzaghi è pronta a un’altra trasferta. Lunedì, infatti, i nerazzurri raggiungerla capitale, in occasione didelle ore 20.45. Mentre mister Simone Inzaghi mette a punto la sua formazione che scenderà in campo per sfidare l’undici scelto da Marco Baroni, è bene dare uno sguardo al passato. Dallo scontro all’Olimpico della stagione 2023/2024 – quella della seconda stella nerazzurra, per intenderci – ad uscire vincitori furono gliisti, con uno 0-2 firmato dalla Thu-La. Ma è proprio guardando a quell’incrocio di campionato balzano agli occhi duecon la partita in programma lunedì sera.