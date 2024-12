La squadra è in crisi di risultati | torna Mourinho ribaltone in panchina

Leggi su Sportface.it

José: il portoghese è pronto are per salvare laindie in piena zona retrocessione.Negli ultimi anni avrà perso un po’ di appeal, le vittorie a volte le ha sfiorate e altre volte le ha conquistate nonostante le critiche, ma non si può dire che Josénon continui a essere uno di quei personaggi che non si può fare a meno nel mondo del calcio.Lo Special One, l’uomo dalle mille controversie, l’uomo dai continui litigi, l’uomo dalle facili congetture e tante polemiche. Ma Joséè anche l’unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le competizioni UEFA per club vigenti, l’unico allenatore ad aver vinto sia la Champions League sia l’Europa League in più di un’occasione, l’allenatore con la più alta percentuale di vittorie in Premier League (più di un certo Alex Ferguson), l’allenatore con più vittorie in Champions League dopo Carlo Ancelotti e tanto altro.