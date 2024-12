Dilei.it - Ivan Zazzaroni sorprende a La Volta Buona: “Mi ha chiamato Mourinho per chiedermi di Mariotto”

Leggi su Dilei.it

, noto per la sua riservatezza, si è concesso a una rarissima intervista, facendo un’eccezione partecipando a La. Accolto con entusiasmo da Caterina Balivo, che non ha mancato di ringraziarlo più volte,ha regalato al pubblico un racconto inedito ente.Dalla sua visione su Ballando con le Stelle a un episodio singolare con protagonista José, passando per il desaparecido Guillermo, il giornalista ha dimostrato di saper intrattenere con classe e spontaneità.: “Mi haperdinon fa a tempo a sedersi sul do che Caterina Balivo già glielo chiede:lo vedremo domani a Ballando con Le Stelle? La sua fuga e poi la sua assenza stanno facendo parlare e discutere.