Iran | una cantante sfida il regime esibendosi senza hijab

In un atto che ha scosso profondamente l’opinione pubblicaiana e internazionale, laParastoo Ahmadi hato apertamente le rigide norme delianoindossare l’obbligatorio. Il video del concerto, pubblicato sul suo canale YouTube, mostra Ahmadi mentre canta per circa trenta minuti in un ambiente tradizionale, probabilmente un caravanserraglio, con indosso un elegante abito da sera che lascia scoperte le spalle e con i suoi lunghi capelli sciolti, un gesto simbolico di resistenza.Un atto dial sistema patriarcaleDalla Rivoluzione Islamica del 1979, invige l’obbligo per le donne di coprire i capelli e di astenersi dal cantare in pubblico, norme che riflettono una visione profondamente repressiva della libertà femminile. Ahmadi, con il suo gesto, non solo ha violato queste leggi, ma ha anche dato voce a una generazione di donne che rivendicano il diritto di esprimersi liberamente.