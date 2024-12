Ilgiorno.it - Influenza, a Sant’Angelo Lodigiano uno dei 25 ambulatori hotspot della Lombardia

Sant'Angelo(Lodi) – Disco verde alla sperimentazione degliinfettivologici presso la Casa di Comunità di. Nelle fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale, sarà possibile infatti recarsi presso questo nuovo sportello per una prima valutazione dello statole e respiratorio con la possibilità di una prima assistenza che può alleggerire gli accessi ai Pronto Soccorso. Ad annunciarlo oggi l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso: il servizio nelsi inserisce in uno dei 25che saranno attivati entro il 16 dicembre in Regione. “Si tratta di un approccio innovativo, orientato alla capillarità territoriale dei servizi e ai bisogni delle persone – sottolinea la presidentecommissione sanità Patrizia Baffi – che anche negli orari serali possono trovare punti di riferimento efficaci e disponibili in caso di sintomi da, che talvolta possono avere impatti significativi e preoccupanti soprattutto nei soggetti più fragili”.