Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta dossier Perugia, il gip dopo la sentenza della Cassazione: “La competenza è dei pm Roma”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giudice per le indagini preliminari diha dichiarato l’indei magistrati del capoluogo umbro per l’indagine sui presunti accessi abusivi alle banche datiProcura nazionale antimafia. Ha così accolto un’istanza dei difensori dell’ex sostitutoDna Antonio Laudati, basata anche su una recenteche indica ladiper le togheDna. Il gip ha individuatocome Procura competente ma probabilmente il fascicolo non sarà trasmesso subito nella capitale. Il 17 dicembre è infatti attesa la pronuncia del Tribunale del riesame sulla stessa questione.“Una decisione non vincolante e per questo prima di trasmettere gli atti attenderemo la pronuncia del tribunale del riesame anche se la trasmissione appare l’approdo naturale” ha spiegato detto il procuratore Raffaele Cantone all’Ansa.